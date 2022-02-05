Самосвал снес кузовом пешеходный мост в России - ВИДЕО
Самосвал на большой скорости снес мост, который рухнул прямо на кабину грузовика. Пока состояние водителя неизвестно.
Грузовик открытым кузовом снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье. Движение по магистрали сейчас закрыто в обе стороны, возникла огромная пробка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как уточнили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел около Новой деревни.
Они рассказали, что водителю долгое время сигналили, пытаясь указать на то, что у него открыт кузов, однако тот не обратил внимание на происходящее.
В итоге самосвал на большой скорости снес мост, который рухнул прямо на кабину грузовика.
По словам очевидцев, водитель грузовика пострадал, его состояние неизвестно.
Уточняются все обстоятельства произошедшего.
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