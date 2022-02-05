Нефть продолжает дорожать

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость апрельского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 2,37% и составила $93,27 за баррель.

Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в марте повысилась на 2,26% и составила $92,31.