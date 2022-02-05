На Мадагаскар надвигается новый мощный циклон

В режим повышенной готовности приведены шесть регионов. Жители острова запасаются продуктами и максимально защищают свои дома.

На восточное побережье острова Мадагаскар в Индийском океане в субботу, 5 февраля, обрушится тропический циклон Батсирай с интенсивными ветрами со скоростью 195 километров в час. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По мере приближения циклона на острове уже наблюдается облачная, ветреная погода.

Отмечается, что в зоне риска находятся около 4,4 миллиона из 28 миллионов населения Мадагаскара, причем почти 600 000, как ожидается, пострадают непосредственно, а свыше 150 000, вероятно, будут перемещены.

Команды правительства и Красного Креста готовятся к чрезвычайной ситуации.

Циклон Батсирай уже облетел острова Маврикий и Реюньон. Он набрал скорость и, как ожидается, будет двигаться с востока на запад через центр Мадагаскара.

Напомним, в прошлом месяце Мадагаскар сильно пострадал от циклона Ана и сильных дождей, которые привели к 55 смертям и оставили 131 000 людей без крыши над головой.