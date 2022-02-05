Пьяная женщина с итальянскими правами устроила ДТП в России

Женщина с признаками опьянения врезалась в конструкции безопасности в Белгороде.

- Прибывшие на место аварии сотрудники отдельного батальона ДПС установили, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершила наезд на конструкции, обеспечивающие безопасность железнодорожного переезда. При этом сама автомобилистка не пострадала, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

Виновница аварии, как уточняется, имела явные признаки опьянения. Она предоставила сотрудникам ГИБДД итальянские права, но отказалась проходить медосвидетельствование.

При этом женщина агрессивно реагировала на требования полицейских, в том числе, используя мат. В результате ее отстранили от управления автомобилем.

Правоохранители составили в отношении нее протоколы по статьям КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", а также "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Из-за оскорблений сотрудников ГИБДД материалы против водителя направят в СК, отмечается на сайте МВД.