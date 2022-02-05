Пожар на территории завода Tesla в США

Возле завода Tesla в американском городе Фримонт вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, загорелись картонные паллеты. Пожар был достаточно масштабным: специалистам экстренных пришлось запрашивать помощь коллег из соседних департаментов, чтобы потушить огонь.

Сообщений о пострадавших не поступало, эвакуация также не проводилась. Причина пожара устанавливается.