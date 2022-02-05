https://news.day.az/world/1433089.html Пожар на территории завода Tesla в США - ВИДЕО
Пожар на территории завода Tesla в США - ВИДЕО
Возле завода Tesla в американском городе Фримонт вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, загорелись картонные паллеты. Пожар был достаточно масштабным: специалистам экстренных пришлось запрашивать помощь коллег из соседних департаментов, чтобы потушить огонь.
Сообщений о пострадавших не поступало, эвакуация также не проводилась. Причина пожара устанавливается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре