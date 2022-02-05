В России новый антирекорд по числу заражений COVID-19

В России за сутки в больницу попали 18 032 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 282 случая, что на 9 тысяч заболевших больше, чем сообщалось днем ранее.

В Москве за сутки зарегистрировали 22 444 случая заражения (накануне сообщалось о 25 019), в Петербурге - 21 780, в Подмосковье - 11 701.

В Челябинской области выявили 4 697 заболевших. Еще 4 645 в Воронежской области, в Пермском крае - 4 358, в ХМАО - 4 039, в Красноярском крае - 4 013, в Самарской области - 3 974, в Якутии - 3 767, в Свердловской области - 3 735, в Нижегородской области - 3 721, в Ростовской области - 3 198, в Алтайском крае - 3 123, в Архангельской области - 3 085, в Краснодарском крае - 2 652, в Тюменской области - 2 627, в Тульской области - 2 533, в Иркутской области - 2 408.

Еще 2 386 случаев - в ЯНАО, в Новосибирской области - 2 142, в Оренбургской области - 2 065, в Омской области - 2 049, в Коми - 1 979, в Ставропольском крае - 1 956, в Ленинградской области - 1 869, в Башкортостане - 1 845, в Саратовской области - 1 639, в Бурятии - 1 634, в Удмуртии - 1 596, в Калининградской области - 1 572, в Вологодской области - 1 526, в Тверской области - 1 506.

Умерли за сутки 714 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах страны. Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружен в 83 регионах РФ.

Выздоровели за сутки 60 507 человек - на 3,5% больше, чем к утру 4 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 630 тыс. 47 случаев коронавирусной инфекции, 334 753 умерших и 10 млн 509 тыс. 688 выписанных.