https://news.day.az/world/1433098.html В Вирджинии произошла стрельба - ВИДЕО
В Вирджинии произошла стрельба - ВИДЕО
На территории Технологического института Вирджинии произошла стрельба. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. В настоящее время кампус и прилегающие к нему районы оцеплены сотрудниками полиции.
Как сообщили в офисе шерифа, поступила информация о вооруженном человеке рядом с университетом. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу.
Предварительно известно, что стрельбу открыли в кальянной. В больницы были доставлены несколько человек. Информации о задержании злоумышленника нет.
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