В Вирджинии произошла стрельба

На территории Технологического института Вирджинии произошла стрельба. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. В настоящее время кампус и прилегающие к нему районы оцеплены сотрудниками полиции.

Как сообщили в офисе шерифа, поступила информация о вооруженном человеке рядом с университетом. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу.

Предварительно известно, что стрельбу открыли в кальянной. В больницы были доставлены несколько человек. Информации о задержании злоумышленника нет.