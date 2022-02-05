Полицейский в США расстрелял мужчину, лежавшего на диване у себя дома

Полицейский в США расстрелял афроамериканца Амира Лока, который лежал на диване у себя дома. Мужчину приняли за убийцу по ошибке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в Миннеаполисе и попал на видео. На кадрах видно, как несколько полицейских врываются в квартиру и обнаруживают внутри нее мужчину. Он лежал на диване полностью обернутый в одеяло. Мужчина не успел встать, как его расстреляли полицейские.

22-летний афроамериканец умер на месте от полученных ранений. Уточняется, что инцидент произошел рано утром 2 февраля. Полиция нагрянула в дом мужчины в рамках расследования дела об убийстве. Позже выяснилось, что Лок не имел отношения к убийству, однако у него было разрешение на ношение оружия.

Полицейского, который расстрелял афроамериканца, временно отстранили от работы. Власти штата опасаются, что после инцидента в городе может начаться новая волна протестов движения BLM.

Напомним, 25 мая 2020 года в США во время жесткого задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Стражи порядка схватили его, когда он пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой.

В апреле 2021 года суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием, виновным в убийстве Флойда. Этот инцидент повлек за собой массовые беспорядки в США в защиту прав темнокожих людей.