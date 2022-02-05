https://news.day.az/world/1433106.html Турция: пожар в тюрьме - ВИДЕО
Турция: пожар в тюрьме - ВИДЕО
В одной из стамбульских тюрем произошёл пожар, в результате которого 20 заключённых и один надзиратель получили отравления дымом и были госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
К зданию тюрьмы было направлено несколько пожарных машин. По официальным данным, ситуацию удалось взять под контроль, но о причинах возгорания не сообщалось. Как отмечают СМИ, в Турции заключённые иногда поджигают матрасы в знак протеста против условий содержания.
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