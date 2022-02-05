Турция: пожар в тюрьме

В одной из стамбульских тюрем произошёл пожар, в результате которого 20 заключённых и один надзиратель получили отравления дымом и были госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

К зданию тюрьмы было направлено несколько пожарных машин. По официальным данным, ситуацию удалось взять под контроль, но о причинах возгорания не сообщалось. Как отмечают СМИ, в Турции заключённые иногда поджигают матрасы в знак протеста против условий содержания.