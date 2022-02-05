В Иране от коронавируса умерли еще 64 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 64 человека.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 132 745 человек.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 23 130 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 6 543 837 человек.