https://news.day.az/world/1433127.html В Иране от коронавируса умерли еще 64 человека
В Иране от коронавируса умерли еще 64 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 64 человека.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 132 745 человек.
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 23 130 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 6 543 837 человек.
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