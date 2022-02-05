https://news.day.az/world/1433145.html Эрдоган заразился омикроном
Эрдоган заразился омикроном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена заразились новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом глава турецкого государства сообщил в своем аккаунте в социальной сети.
Эрдоган отметил, что результат теста на COVID-19, который они дали сегодня, оказался положительным.
Он также отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и работать он будет дома.
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