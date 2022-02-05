Минздрав Турции рассказал о состоянии Эрдогана

Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, заразившихся "омикроном", хорошее, не мешает их работе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Ранее президент Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса "омикрон", болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко.

"В этот период, когда "омикрон" быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз хочу пожелать выздоровления", - написал Коджа в Тwitter.