Пандемия привела к увеличению уровня задолженности стран Африки

Продолжающаяся с 2020 года пандемия коронавируса привела к увеличению уровня задолженности стран Африки. Об этом заявил в субботу в Аддис-Абебе председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат.

Он выступил на открывшемся 35-м саммите панафриканской организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К двум главным бедствиям современности, а именно пандемии коронавируса и терроризму в масштабах континента, добавляются наши внутренние слабости, которые обнажают сущность эти двух бедствий", - цитирует Махамата информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Воздействие пандемии привело к сокращению экономического роста в странах Африки на 2,1% в 2020 году и увеличению уровня задолженности на континенте на 10 процентных пунктов ВВП. Африка из-за недостаточности внешнего финансирования для компенсации низкого уровня своих сбережений столкнется с трудностями восстановления динамики роста", - подчеркнул председатель Комиссии АС.

Неконституционная смена власти

Махамат заявил, что в Африке наблюдаются "метастазы терроризма" и опасный всплеск неконституционной смены власти.

"Ситуация в сфере безопасности в Африке характеризуется проявлением метастаз терроризма и опасным всплеском неконституционной смены власти. Между двумя этими явлениями существует известная всем причинно-следственная связь", - сказал он.

"Опасное распространение зла требует более сильной международной мобилизации и более плодотворной, конкретной и деятельной межафриканской солидарности. Ситуация в сфере безопасности в Африке требует по-настоящему нового подхода, который должен учесть взаимосвязь нашей архитектуры мира и безопасности с новыми дестабилизирующими факторами в Африке", - подчеркнул он.

24 января группа военных совершила переворот в Буркина-Фасо и захватила власть. Ими был отстранен президент Рок Марк Кристиан Каборе. 1 февраля была предпринята попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау.

Саммит Афросоюза проходит под председательством президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Главная тема встречи - "Повышение устойчивости в области питания на африканском континенте: увеличение человеческого капитала, социальное и экономическое развитие". На повестке дня саммита стоят также вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.