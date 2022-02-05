Турция нацелена на укрепление позиций на мировой арене

Современная Турция ведет историческую борьбу на пути укрепления позиций на мировой арене.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу в онлайн-режиме к участникам церемоний открытия ряда автомобильных дорог и тоннелей в северо-западной провинции Зонгулдак, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

​​​​​​​Глава государства подчеркнул, что курс Анкары на включение в ТОП-10 ведущих экономик остается неизменным.

Эрдоган сообщил, что на данный момент одним из приоритетов правительства является повышение благосостояния населения.

"Мы делаем все возможное для устранения социальных проблем, связанных с инфляцией и повышением цен на коммунальные услуги. Особый упор делается на поддержку малообеспеченных слоев населения, в том числе пенсионеров. Уверен, что мы преодолеем все проблемы, в том числе инфляцию", - заверил президент.

По его словам, в зависимости от экономических процессов, власти предпримут новые шаги по защите интересов работников.