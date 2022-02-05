Мощный взрыв прогремел в угольной шахте в Пакистане

По меньшей мере пять человек, работавших в угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли в субботу в результате взрыва, еще пятеро пострадали.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным управления, причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.