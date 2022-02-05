https://news.day.az/world/1433180.html Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде
Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде
Сорок восемь тысяч потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на атлантическую провинцию Новая Шотландия.
Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате в регионе были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии.
О пострадавших информации не поступало.
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