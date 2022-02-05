Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде

Сорок восемь тысяч потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на атлантическую провинцию Новая Шотландия.

Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате в регионе были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии.

О пострадавших информации не поступало.