Сухопутным силам Турции переданы БПЛА Bayraktar ТВ2

Командованию сухопутных сил ВС Турции передана партия ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar ТВ2 с отечественной оптико-электронной системой CATS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир написал в субботу в Twitter.