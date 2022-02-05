https://news.day.az/world/1433181.html Сухопутным силам Турции переданы БПЛА Bayraktar ТВ2
Сухопутным силам Турции переданы БПЛА Bayraktar ТВ2
Командованию сухопутных сил ВС Турции передана партия ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar ТВ2 с отечественной оптико-электронной системой CATS.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир написал в субботу в Twitter.
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