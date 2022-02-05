Иран готов продолжать переговоры с Саудовской Аравией

Тегеран готов продолжать переговорный процесс с Эр-Риядом, пока не будет достигнут результат. Об этом заявил в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран намерен продолжать переговоры с Саудовской Аравией до достижения результата в том случае, если саудовцы готовы делать это в атмосфере взаимного понимания и уважения", - цитирует его иранское агентство Клуб молодых журналистов.

По словам политика, все проблемы региона "можно решить, если не будут вмешиваться внешние силы".