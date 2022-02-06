В Мексике неизвестные убили 16 человек

Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек, сообщила в субботу в Twitter прокуратура региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера были найдены тела 10 и 6 человек соответственно", - говорится в записи. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося. "Информация о ходе расследований будет передаваться только по официальным каналам", - отметили в надзорном ведомстве. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

В Сакатекасе уже несколько лет продолжается конфликт между наркокартелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско", приведший к резкому росту насилия. Если в 2019 году от рук преступников в регионе погибли более 700 человек, то в 2021 году число жертв превысило 1,6 тыс. По оценкам властей, ответственность более чем за 90% убийств лежит на организованных преступных сообществах.

В 2021 году в Мексике, по официальным данным, были убиты 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Согласно результатам исследования, проведенного Национальным институтом статистики и географии, доля совершеннолетних жителей страны, не чувствующих себя в безопасности по месту жительства, в декабре прошлого года достигла 65,8%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городе Фреснильо в Сакатекасе, где этот показатель достиг 96,8%.