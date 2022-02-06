В России задумали обновить критерии «нежелательности» мигрантов

В Министерстве внутренних дел предлагают обновить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России того или иного иностранного гражданина, передает Day.Az со ссылкой на Известия

В новом документе предлагается пересмотреть ряд критериев. В частности, отменить ограничения по срокам, в течение которых центральный аппарат МВД может принять решение о выдворении мигранта из страны. Кроме того, правоохранительные органы также должны будут принять во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.