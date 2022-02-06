Вирусолог спрогнозировал судьбу коронавируса

Коронавирус уйдет из человеческой популяции через какое-то количество времени, но не полностью.

Такой прогноз дал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az со ссылкой на URA.ru.

"В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем", - заявил он. По словам Альтштейна, "перспективы у вируса плохие".

Вирусолог пояснил, что люди будут продолжать заражаться, однако не будет состояния пандемии. По словам Альтштейна, в настоящее время в мире уже очень много проиммунизированных людей. При этом он отметил, что ученые еще долго будут заниматься изучением COVID-19.