Число умерших от коронавируса в мире превысило 5,7 млн. человек

Согласно последней статистике, число умерших коронавируса от нового типа (COVID-19) в мире превысило 5,7 млн ​​человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, США занимают первое место в мире по смертности с 902 тысячами человек. Следующими в списке идут Бразилия (631 494), Индия (501 114) и Россия (337 743).