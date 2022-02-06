Армянскую бьюти-блогершу уличили в мошенничестве

28-летнюю Гоар Аветисян - самую популярную бьюти-блогершу в России - обвиняют в мошенничестве. В прошлом году визажистка создала модный онлайн-курс по макияжу, пообещав профессиональное обучение. Тем не менее будущие визажисты так и не дождались уроков и видео - курс переносили несколько раз. В итоге покупатели решили подать в суд, поскольку деньги им возвращать отказались.

Судиться с блогером-миллионником за мошенничество намерена визажистка Ксения Абашева из города Чайковского. Девушка оплатила курс "Бьюти-спец 2.0" еще в ноябре. На выбор предлагалось четыре тарифа, их цена варьировалась от 21 до 139 тысяч рублей в зависимости от количества уроков, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

"Потратить деньги для своего дела мне не жалко. На тот момент у меня был день рождения, и я решила сделать себе подарок. Обучение я взяла в рассрочку, его цена была 100 тысяч рублей, со скидкой получилось 69 900. До этого я уже брала курс у Гоар "Бьюти-спец", поэтому сейчас я решила взять тариф "Преподаватель", чтобы открыть свою школу макияжа"

Ксения Абашева

Заплатив за курс, Ксения начала ждать старта обучения, однако новые видео на сайте так и не появились. Визажистке предоставили лишь доступ в личный кабинет, где есть только приветственное видео от Гоар.

"Сначала старт был 1 декабря, потом выяснилось, что 1 января, 23 января, 1 февраля. Я ждала, ждала. Наступило 1 февраля, доступа так и нет. Теперь мне говорят, что обучение начнется с 23 февраля. Она была моим кумиром, я стремилась участвовать в ее марафонах, что-то выиграть. Я хотела открыть свою школу. Пока переносился этот курс, я это сделала без Гоар. Поэтому сейчас для меня их предложение неактуально. Да и я смотрю программу и понимаю, что там нет ничего такого, за что можно заплатить столько денег. Если бы было все вовремя, я бы отучилась, потому что сама заплатила за это"

Ксения Абашева



После безуспешных попыток решить вопрос мирно Ксения все же обратилась к юристу. В службе поддержки "Бьюти-спец 2.0" возвращать деньги ей отказываются, ссылаясь на договор оферты. Как оказалось, согласно договору, исполнитель (то есть Гоар) может менять сроки и не несет ответственности за переносы. И якобы услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к личному кабинету. На данный момент Ксения уже отправила досудебную претензию, а также, по ее словам, жалобу в Роспотребнадзор.

По словам адвоката Марата Аманлиева, инцидент в целом можно расценивать как недобросовестное поведение. Служба поддержки ответила девушке, что предоставление доступа в личный кабинет - это и есть оказание услуги. Тем более в договоре прописано, что заказчик является потребителем платных образовательных услуг. Поэтому, по заявлению юриста, у Ксении есть все шансы выиграть суд.

"Перенос сроков курса может быть обоснованным только в случае обстоятельств, которые не зависят от организаторов (погодные условия или стихийные бедствия). Если программа переносилась многократно без какого-либо указания уважительных на то причин, это можно расценивать как недобросовестное поведение. В этом случае заказчик вправе требовать полное возмещение стоимости курса. В случае если услуга не будет оказана (не откроют доступы к материалам), действия исполнителя могут быть квалифицированы правоохранительными органами как мошенничество в рамках статьи 159 УК РФ вне зависимости от того, что прописано в договоре, поскольку за 70 тысяч рублей потребитель получил только приветствие"

Марат Аманлиев, Президент общественной организации "Коллективная защита"

Также выяснилось, что для курса Гоар было создано несколько договоров оферты. Официально на основной странице исполнителем является ИП Змазнев Алексей Эдуардович. Однако, когда Ксения пыталась вернуть деньги, служба поддержки отправила ей совершенно другой договор, где уже было иное имя.

"Я не хотела доводить до суда. Но я хочу вернуть свои деньги. Мы с юристом уже написали жалобу в Роспотребнадзор и отправили досудебную претензию. Такое чувство, что менеджерам велели никому не возвращать эти деньги. У них оправдание, что улучшается качество курса... У меня подруга сейчас проходит у нее просто бьюти-курс, и там уроки в той одежде, в которой она сейчас снимает сторис. Похоже, она просто продала курс, который еще не готов"

Ксения Абашева

Первый обучающий курс "Бьюти-спец" Аветисян выпустила в марте прошлого года. После этого в ее адрес посыпался хейт и жалобы от учеников, которые просили вернуть деньги. А на YouTube появлялись целые разоблачения. Блогеры рассказывали о грандиозных прогревах, низкой экспертности и обмане людей.