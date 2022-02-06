Ранним утром в воскресенье, 6 февраля, на трассе в районе Сиваса - города, расположенного в регионе Центральная Анатолия в центральной части Турции, перевернулся пассажирский автобус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство занесло, оно оказалось за пределами проезжей части и опрокинулось на бок в придорожном кювете.

В салоне автобуса находились 39 пассажиров, 11 из них получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП.