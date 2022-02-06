https://news.day.az/world/1433250.html ДТП с автобусом в Турции, десятки пострадавших
ДТП с автобусом в Турции, десятки пострадавших
Ранним утром в воскресенье, 6 февраля, на трассе в районе Сиваса - города, расположенного в регионе Центральная Анатолия в центральной части Турции, перевернулся пассажирский автобус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство занесло, оно оказалось за пределами проезжей части и опрокинулось на бок в придорожном кювете.
В салоне автобуса находились 39 пассажиров, 11 из них получили травмы и были госпитализированы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП.
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