В России пропал экс-замминистра юстиции

В Подмосковье, на дне реки, обнаружен квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Квадроцикл еще не поднят на поверхность. Самого 70-летнего мужчину пока не нашли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бывший чиновник пропал накануне вечером, отправившись на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе. В ходе поисков следы транспортного средства были обнаружены в районе села Козино - они вели к реке Москве. На водоеме представители экстренных служб нашли разлом льда.

На месте ЧП кроме спасателей также работают следователи - организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего.