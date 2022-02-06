https://news.day.az/world/1433251.html В России пропал экс-замминистра юстиции - ВИДЕО
В России пропал экс-замминистра юстиции - ВИДЕО
В Подмосковье, на дне реки, обнаружен квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Квадроцикл еще не поднят на поверхность. Самого 70-летнего мужчину пока не нашли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Бывший чиновник пропал накануне вечером, отправившись на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе. В ходе поисков следы транспортного средства были обнаружены в районе села Козино - они вели к реке Москве. На водоеме представители экстренных служб нашли разлом льда.
На месте ЧП кроме спасателей также работают следователи - организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего.
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