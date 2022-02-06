В России за последние сутки от COVID-19 умер 661 человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразился 180 071 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, общее число случаев заражения в стране достигло 12 810 118.

За последние сутки от коронавируса умер 661 человек, число умерших от коронавируса в РФ достигло 335 414.