https://news.day.az/world/1433257.html В России за последние сутки от COVID-19 умер 661 человек
В России за последние сутки от COVID-19 умер 661 человек
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразился 180 071 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, общее число случаев заражения в стране достигло 12 810 118.
За последние сутки от коронавируса умер 661 человек, число умерших от коронавируса в РФ достигло 335 414.
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