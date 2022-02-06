В Индии объявлен двухдневный траур

Правительство Индии объявило в стране двухдневный траур в связи с кончиной известной певицы Латы Мангешкар.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, траур в связи с кончиной певицы объявлен 6 и 7 февраля.

На территории страны будут приспущены государственные флаги.

Певица будет похоронена сегодня в Мумбаи.