https://news.day.az/world/1433264.html В Индии объявлен двухдневный траур
В Индии объявлен двухдневный траур
Правительство Индии объявило в стране двухдневный траур в связи с кончиной известной певицы Латы Мангешкар.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, траур в связи с кончиной певицы объявлен 6 и 7 февраля.
На территории страны будут приспущены государственные флаги.
Певица будет похоронена сегодня в Мумбаи.
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