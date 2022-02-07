Эксперт рассказала, почему в Британии сохраняется монархия

Уникальность и популярность британской монархии и королевы Елизаветы II заключается в постоянстве, в отличие от политиков, которые сменяют друг друга. Монархия добавляет колорита нации, заявила профессор современной истории Букингемского университета, королевский биограф Джейн Ридли, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я думаю, что Британия просто думает, что ей нужна монархия в 21-м веке. И я думаю, что существование монархии придает шарм и колорит жизни нации. Мне кажется, что королева создала очень важную роль посредника, фигуры с огромным авторитетом, которая служит народу. Она постоянна в отличие от политиков, которые приходят и уходят. Я думаю, что в этом причина, почему люди хотят монархию", - отметила Ридли.

Она обратила внимание на то, что правление Елизаветы II уникально не только статистическими данными (королева стала рекордсменом среди монархов страны по продолжительности нахождения на престоле), но и тем, что она правила в сложные периоды истории.

"Она смогла примирить демократию с монархией... Я думаю, что мы это можем проследить от короля Георга V, который придумал идею семейной монархии, а после Георг VI, отец королевы, который также придерживался этой идеи. При монархии во времена Второй мировой войны в стране было огромное чувство национального единства. А после королева берет идею национального единства и семьи и строит свою монархию по примеру своего отца и прадеда", - добавила эксперт.

Она не стала прогнозировать, станет ли Чарльз таким же популярным, как его мать, однако не думает, что "он провалится и британской монархии наступит конец".

"Я думаю, что он попытается реформировать и модернизировать монархию в определенном направлении", - считает Ридли.

Также биограф назвала главные качества хорошего лидера. К ним она отнесла хорошую память и дисциплинированность.