В Алматы отменяется высокий "оранжевый" уровень террористической опасности

Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил Оперштаб по борьбе с терроризмом.

"С 00.00 часов 7 февраля отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности.

Деятельность специальных и правоохранительных органов по несению усиленного варианта службы продолжается в прежнем режиме", - говорится в сообщении.