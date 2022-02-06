https://news.day.az/world/1433291.html В Алматы отменяется высокий "оранжевый" уровень террористической опасности
В Алматы отменяется высокий "оранжевый" уровень террористической опасности
Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил Оперштаб по борьбе с терроризмом.
"С 00.00 часов 7 февраля отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности.
Деятельность специальных и правоохранительных органов по несению усиленного варианта службы продолжается в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
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