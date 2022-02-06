Около 30 машин столкнулись из-за гололеда в России

На Киевском шоссе произошло столкновение 30 машин из-за гололеда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок, его госпитализировали в Обнинскую больницу.

Из-за произошедшего было перекрыто движение в районе 116-118 км в сторону Москвы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.