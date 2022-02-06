https://news.day.az/world/1433297.html Около 30 машин столкнулись из-за гололеда в России - ВИДЕО
Около 30 машин столкнулись из-за гололеда в России - ВИДЕО
На Киевском шоссе произошло столкновение 30 машин из-за гололеда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок, его госпитализировали в Обнинскую больницу.
Из-за произошедшего было перекрыто движение в районе 116-118 км в сторону Москвы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
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