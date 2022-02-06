https://news.day.az/world/1433299.html Такси сбило мать и ребенка на "зебре" в Украине - ВИДЕО
Такси сбило мать и ребенка на "зебре" в Украине - ВИДЕО
В городе Никополь Днепропетровской области легковой автомобиль Dacia службы такси совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Никополь Прихист, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел 4 февраля возле городского ЦУМа. На кадрах видно, что водитель не успел среагировать на пешеходов и наехал на них.
Вследствие удара 50-летняя женщина и ее восьмилетний сын подлетели в воздух и упали на дорогу. Они выжили. У матери диагностировали перелом ключицы, ее сын отделался ушибами.
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