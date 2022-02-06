Такси сбило мать и ребенка на "зебре" в Украине

В городе Никополь Днепропетровской области легковой автомобиль Dacia службы такси совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Никополь Прихист, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел 4 февраля возле городского ЦУМа. На кадрах видно, что водитель не успел среагировать на пешеходов и наехал на них.

Вследствие удара 50-летняя женщина и ее восьмилетний сын подлетели в воздух и упали на дорогу. Они выжили. У матери диагностировали перелом ключицы, ее сын отделался ушибами.