В Днепре в квартире обнаружили 700 летучих мышей

Жители Днепра выявили в своей квартире огромное количество летучих мышей. Рукокрылых выловили спасатели, информировали в субботу, 5 февраля, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как указано, летучие мыши поселились в одном из многоквартирных домов на жилом массиве Красный Камень. Согласно фото, они обустроились за обшивкой балкона.

Сотрудники ГСЧС выловили 719 особей. Их поместили в картонные коробки с отверстиями для дыхания и передали волонтерам Харьковского центра спасения рукокрылых.