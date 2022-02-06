https://news.day.az/world/1433320.html Площадь пожара на стройке в Москве возросла до 300 "квадратов" - ВИДЕО
Площадь пожара на стройке в Москве возросла до 300 "квадратов" - ВИДЕО
Площадь пожара в строительном котловане на юго-западе Москвы возросла до 300 квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, происходит возгорание деревянной опалубки.
"Принимаются меры по ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в экстренных службах.
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