Площадь пожара на стройке в Москве возросла до 300 "квадратов"

Площадь пожара в строительном котловане на юго-западе Москвы возросла до 300 квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, происходит возгорание деревянной опалубки.

"Принимаются меры по ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в экстренных службах.