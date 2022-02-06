В горнолыжном центре в Турции рухнула крыша, есть пострадавшие

В результате обрушения крыльца отеля в горнолыжном центре "Саклыкент" в Турции пострадали восемь человек, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, крыльцо обрушилось под тяжестью скопившегося на ней снега.

Пострадавшие были госпитализированы вертолетом скорой помощи, который прибыл на место происшествия.

Сообщается, что полученные ими травмы не опасны для жизни.