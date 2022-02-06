Переговоры президентов Турции и Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил в воскресенье с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону возможность скорой встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

"Президент Герцог сегодня вечером провел телефонную беседу с президентом Турции Эрдоганом и пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего излечения от COVID-19. В разговоре лидеры двух стран обсудили возможность скорой встречи", - говорится в заявлении.