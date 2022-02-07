https://news.day.az/world/1433343.html Крупный пожар в Париже - ВИДЕО
Крупный пожар в Париже - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Париже около музея Орсе. Как передает Day.Az, об этом сообщает BFMTV.
На опубликованном видео можно заметить, что пламя охватило ремонтируемое здание.
По информации СМИ, загорелись строительные леса возле дома в районе набережной Анатоля Франса в седьмом округе Парижа.
На место пожара прибыли пожарные расчеты, которые пытаются погасить пламя.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре