Крупный пожар в Париже

Крупный пожар произошел в Париже около музея Орсе. Как передает Day.Az, об этом сообщает BFMTV.

На опубликованном видео можно заметить, что пламя охватило ремонтируемое здание.

По информации СМИ, загорелись строительные леса возле дома в районе набережной Анатоля Франса в седьмом округе Парижа.

На место пожара прибыли пожарные расчеты, которые пытаются погасить пламя.