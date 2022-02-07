Ситуация с протестами «вышла из-под контроля»

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в городе из-за протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в эфире радио 580 CFRA.

"Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем", - сказал он.

По его словам, у протестующих намного больше людей, чем у администрации города и полиции.