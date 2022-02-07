https://news.day.az/world/1433344.html Ситуация с протестами «вышла из-под контроля» - Мэр Оттавы
Ситуация с протестами «вышла из-под контроля» - Мэр Оттавы
Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в городе из-за протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в эфире радио 580 CFRA.
"Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем", - сказал он.
По его словам, у протестующих намного больше людей, чем у администрации города и полиции.
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