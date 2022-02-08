Папа Римский рассказал, кем мечтал стать в детстве

Папа Римский Франциск впервые принял участие в ток-шоу на итальянском телевидении и рассказал, кем мечтал стать в детстве, какая музыка ему нравится и назвал любимого писателя. Об этом сообщает государственный телеканал RAI, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине вспомнил, что много лет назад на рынке заметил прилавок мясника, у которого на поясе был фартук с карманом для денег.

"И я сказал, что хотел бы быть мясником". Когда у меня поинтересовались, почему, я ответил: "Вон сколько у него денежек", - поделился воспоминанием 85-летний понтифик.

Глава Ватикана также рассказал, что увлекался химией. Это подтолкнуло его к медицине.

"Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию", - сообщил Франциск.

В интервью папа Римский упомянул своего любимого писателя Федора Достоевского.

"Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский", - сказал Его Святейшество.

Понтифик также признался, что ему необходимо общение.

"Мне нужны люди, поэтому я не стал жить в Апостольских апартаментах, но остался в Санта-Марте (гостиница на территории Ватикана, - ред.). Мне нужны друзья, у меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают о моей жизни. Друзья мне придают сил", - признался Папа Римский.

Он также рассказал, что ему нравится классическая музыка и танго. Папа Римский добавил, что он танцевал танго, потому что он настоящий уроженец Буэнос-Айреса.