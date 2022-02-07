https://news.day.az/world/1433414.html Камера зафиксировала нападение с ломом на авто в Петербурге - ВИДЕО
Камера зафиксировала нападение с ломом на авто в Петербурге - ВИДЕО
Появилось видео дорожного конфликта в Санкт-Петербурге, в ходе которого бизнес-тренеру разбили автомобиль и распылили в лицо перцовый баллончик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как ранее сообщалось, нападавший, который ехал на Mercedes, оказался директором ветеринарной клиники "Балу". Мужчина сначала разбил стоящий впереди Volkswagen строительным ломом, а затем прыснул в водителя перцовым газом, после чего скрылся.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении 33-летнего петербуржца составили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту инцидента проводится проверка.
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