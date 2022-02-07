Камера зафиксировала нападение с ломом на авто в Петербурге

Появилось видео дорожного конфликта в Санкт-Петербурге, в ходе которого бизнес-тренеру разбили автомобиль и распылили в лицо перцовый баллончик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как ранее сообщалось, нападавший, который ехал на Mercedes, оказался директором ветеринарной клиники "Балу". Мужчина сначала разбил стоящий впереди Volkswagen строительным ломом, а затем прыснул в водителя перцовым газом, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении 33-летнего петербуржца составили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту инцидента проводится проверка.