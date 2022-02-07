Огромный мост взорвали на западе Германии

На западе Германии произошел мощный взрыв. За считанные секунды сложился автобан длиной почти полкилометра. Десятки опор рухнули на землю вместе с дорожным покрытием, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Рухнувший мост не был действующим. Его демонтаж планировали долгое время. Для этого немецкие инженеры подготовили 120 килограммов взрывчатки. Это первая подобная конструкция таких размеров, которую подорвали в Германии.