В Оттаве протестующие дальнобойщики устроили массовую вечеринку

Чрезвычайное положение объявили в канадской столице. Мэр Оттавы официально признал беспомощность властей, заявив, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Демонстранты заблокировали центр города, парламент фактически находится в осаде, все подъезды к нему забаррикадированы. Силовики получили приказ задерживать всех без разбора. Даже тех, кто просто помогает водителям едой и топливом. В ответ активисты устроили массовую вечеринку.

Прямо сейчас в поддержку канадских дальнобойщиков, недовольных ковид-ограничениями, вышли их голландские коллеги. Массовый протест прошел в Роттердаме и других городах.

В Париже, где возросло число новых случаев заражения, пришлось закрыть метро. На одной из станций обнаружили коробку с надписью "вирус". Тех, кто ее оставил, сейчас разыскивает полиция. Совершенно дикую сцену сняли посетители ТЦ в Китае, там десятки человек оказались взаперти из-за того, что у одного из них выявили коронавирус, экспресс-тесты делают там же в павильоне. К вечеру обессиленным покупателям не оставалось ничего, кроме как лечь спать прямо на полу или на выставочные кровати и ждать медиков.