https://news.day.az/world/1433463.html Спецназ Турции нейтрализовал 2 террористов
Спецназ Турции нейтрализовал 2 террористов
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии двух террористов YPG (сирийское крыло PKK), обстреливавших и пытавшихся проникнуть в зону операции "Источник мира". Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В сообщении подчеркивается, что ВС Турции продолжат противостоять террористам, пытающимся дестабилизировать ситуацию в регионе.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
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