Спецназ Турции нейтрализовал 2 террористов

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии двух террористов YPG (сирийское крыло PKK), обстреливавших и пытавшихся проникнуть в зону операции "Источник мира". Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В сообщении подчеркивается, что ВС Турции продолжат противостоять террористам, пытающимся дестабилизировать ситуацию в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.