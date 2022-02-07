В России выявлены новые случаи коронавируса

Количество госпитализаций за сутки в РФ составило 10 843 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 53 субъектах РФ, увеличение госпитализаций произошло в 29 регионах, без изменений ситуация осталась в трех регионах, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 171 905 случаев, что на 8 166 заражений меньше, чем сообщалось днем ранее.

Снижение суточного прироста заболевших коронавирусом в РФ произошло впервые с середины января, когда 13 января в стране начался резкий рост заболеваемости.

Умерли за сутки 609 человек, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года.

Выздоровели за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля.

Согласно данным штаба, штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 982 023 случая коронавирусной инфекции, 336 023 умерших и 10 624 954 выписанных.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос на 63,04% (до 763,85) по сравнению с предыдущей неделей, показатель госпитализации за аналогичный период увеличился на 30,6% (до 71,5), следует из данных оперативного штаба.