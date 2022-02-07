Швеция смягчает карантинные правила, Австрия ужесточает

На фоне роста заболеваемости "омикроном" вакцинация в Австрии становится обязательной. Всех непривитых будут штрафовать. В Германии об этом еще думают. В стране и без того действуют строгие правила. Без прививки в некоторых городах нельзя в общественный транспорт, но вакцинироваться немцы не спешат. Они смотрят на опыт других стран, в которых власти отменяют ограничения. Например, в Швеции с 9 февраля не нужны ни маски, ни дистанция. Европейцы не понимают, почему выход из пандемии у Евросоюза такой разный.

"Омикрон" бьет рекорды пандемии. Количество заболевших в мире уже свыше 90 миллионов. И это только за последний месяц (по данным ВОЗ). Больше всего инфицированных в США, Индии, Бразилии, Франции и Британии. При этом главным спасением от тяжелого течения болезни по-прежнему является прививка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уже через неделю в Австрии непривитым грозит штраф. В стране вакцинация стала обязательной. Сделать укол теперь нужно всем, у кого нет медотвода и кто не болел последние полгода. В Австрии уже привиты свыше 70% населения, но местные власти считают - мало. Идея привить всех нравится не всем.

"Я не поддерживаю эту идею. Считаю, банально, что каждый должен сам решить, делать прививку или нет. Принуждением ничего хорошего не добиться", - уверена жительница Вены.

"Вы поймите, люди, которые не хотят делать прививку, ок, даже не по медицинским соображениям, по каким-то своим соображениям, сейчас станут маргиналами для всех. Радикалами даже я бы сказал", - размышляет житель Вены, студент.

При этом эксперты полагают: крупные штрафы в почти 4 тысячи евро, которые уже весной начнут выписывать непривитым австрийцам, лишь добавят работы местным судам. Им придется обработать сотни тысяч дел. А это обойдется федеральному бюджету в 100 миллионов евро.

Послаблять ограничения не планируют и в Германии. О том, чтобы сделать вакцинацию обязательной, там пока еще думают. Но и без этого непривитым немцам нельзя практически никуда. В некоторых федеральных землях на востоке страны без ковид-паспортов закрыт вход даже в электрички. Все это лишь подогревает недовольство в обществе. Накануне вечером шестеро радикалов в Берлине напали на девушку-подростка. Она была без маски и хотела проехать в метро. Избитую девушку с травмой головы доставили в больницу. Преступников ищет полиция.

Отменив маски на улицах, смягчать антиковидные правила и дальше - не намерены и власти Франции. В стране ковид-паспорта нужны всюду, однако люди требуют послаблений. Столкновения с полицией, дубинки, водометы и газ - привычная картина на улицах французских городов.

Многие люди не понимают, почему политика выхода из пандемии всюду такая разная. Одни страны отменяют ограничения, как это делает Швеция. Там с 9 февраля не нужны ни маски, ни дистанция.

"Ну, что ж? Пришло время открывать Швецию! Конечно, пандемия еще не закончилась, но мы не хотим больше ограничений. Давайте возвращаться к прежней жизни", - призвала Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции.

Другие - наоборот: закручивают гайки.

Ранее китайские власти заявили: строгими ограничениями они сведут заболеваемость к нулю. Десяток заболевших в многомилионных городах там - веская причина заблокировать населенный пункт, объявив о тотальных проверках. Накануне магазин в одном из городов в КНР был опечатан из-за того, что один из покупателей заболел ковидом. Из-за этого шоппинг тех, кто оказался в этот момент в торговом центре, растянулся до утра. Ночевать покупателям пришлось прямо в магазине.

Кто прав (страны, отменяющие правила) или те, кто наоборот - не знают даже в ВОЗ. Эксперты говорят: в ближайшее время мир все-таки отдохнет от пандемии. К весне количество заболевших пойдет на спад. Этому поможет высокий уровень вакцинации и тепло. Однако расслабляться и отменять все ограничения и сразу, как полагают врачи, еще рано.