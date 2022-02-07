https://news.day.az/world/1433482.html Сход лавины в Афганистане - много погибших
Сход лавины в Афганистане - много погибших
Как минимум 20 человек оказались погребены заживо в результате схода лавины в Афганистане. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство Bakhtar со ссылкой на представителей местных органов власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в районе Дангам. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.
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