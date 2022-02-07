Возле Лондона обнаружили обезглавленные скелеты

Британские археологи нашли римское поселение во Флит-Марстоне, на северо-западе от Лондона. На кладбище 425 захоронений с обезглавленными телами. Об этом пишет HS2, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Останки были обнаружены в ходе строительства линии HS2 из Лондона в Бирмингем. 10% захороненных были обезглавлены, то есть 40 человек.

"Есть несколько случаев, когда голову помещали между ногами или рядом со ступнями", - отметили археологи.

Предполагается, что это могут быть захоронения преступников или изгоев. Также было найдено более 1200 монет и несколько свинцовых гирь. Поэтому есть предположения, что это была точка торговли.

Кроме этого, найдены и предметы домашнего обихода, игральные кости и колокольчики.