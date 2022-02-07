https://news.day.az/world/1433543.html Момент взрыва банкомата в России попал на камеры - ВИДЕО
Момент взрыва банкомата в России попал на камеры - ВИДЕО
Момент взрыва банкомата в отделении банка в подмосковной Ивантеевке попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как двое мужчин заходят в отделение банка. В какой-то момент один из них выходит на улицу и оглядывается, чтобы проверить, что рядом нет людей. Затем мужчина заходит обратно в банк и через несколько секунд происходит взрыв. От ударной волны вылетают окна.
Момент побега одного из мужчин попал на видео. Через несколько секунд после взрыва он выбегает из банка на улицу и скрывается.
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