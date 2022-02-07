https://news.day.az/world/1433557.html Парламент Ирака отложил избрание президента
Парламент Ирака отложил избрание президента
Совет представителей (парламент) Ирака нового созыва не смог в понедельник избрать президента республики и перенес заседание на неопределенное время.
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Законодатели должны были проголосовать по представленным им кандидатурам на пост главы государства, однако ведущие блоки еще на прошлой неделе заявили, что будут бойкотировать заседание. В итоге депутаты не смогли набрать необходимые две трети голосов - в зале, по данным телеканала, присутствовали не более 58 из 329 парламентариев.
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