В Европе осталось газа на несколько недель

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы могут закончиться уже через шесть недель, если европейские страны решат заблокировать поставки газа из России. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой группы Wood Mackenzie, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы все потоки газа [из РФ] прекратились сегодня, то существующие запасы газа закончились бы через шесть недель и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - говорится в документе.

В этом случае Европа столкнулась бы с катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в этом случае, при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

В то же время они отметили, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России, так как Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены его поставок.