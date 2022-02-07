https://news.day.az/world/1433621.html Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России - ВИДЕО
Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России - ВИДЕО
Система денежных переводов Western Union решила с 1 апреля закрыть внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На этом рынке она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей. Трансграничные переводы сервис будет осуществлять в том же режиме.
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