Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

Система денежных переводов Western Union решила с 1 апреля закрыть внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На этом рынке она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей. Трансграничные переводы сервис будет осуществлять в том же режиме.